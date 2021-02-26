Эрдоган заявил, что канал «Стамбул» будет построен

Фото: tccb.gov.tr

Канал «Стамбул» будет построен, несмотря на сопротивление оппозиции и мэрии Стамбула. Об этом в пятницу, 26 февраля, заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что разрабатывал этот проект, будучи мэром Стамбула.

— Мы построим такой канал, что весь мир ахнет, — приводит слова Эрдогана РИА Новости.

Канал «Стамбул» будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Впервые о возможности создания канала Эрдоган заявил в 2011 году. Если проект будет реализован, то он станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции.

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