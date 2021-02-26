Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Еще 30 малых вокзалов МЖД планируют оцифровать в 2021 году
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Еще 30 малых вокзалов МЖД планируют оцифровать в 2021 году

Анастасия Волоснова

Транспорт

В 2021 году планируется оцифровать 30 малых вокзалов Московской железной дороги. Об этом рассказали в пресс-службе МЖД.

За 2020 год автоматизированная система удаленного управления появилась на 26 вокзалах МЖД. Большая часть оцифрованных вокзалов, 15 объектов, находится в Брянской области. Еще 11 подобных вокзалов находятся в Тульской области, десять — в Орловской и восемь — в Рязанской.

— С помощью автоматизированной системы осуществляется управление всеми жизнеобеспечивающими функциями вокзала: видеонаблюдением и дистанционной связью с пассажиром, громкоговорящим оповещением, контролем входных групп, температурным режимом, освещением, пожарной и охранной автоматикой, информационным табло с расписанием движения поездов, — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что мониторингом и управлением процессами занимаются в диспетчерском центре.

Процесс перевода собираются начать 1 марта 2021 года. На оцифрованных малых вокзалах также можно будет получить консультацию по аудиосвязи или узнать вносимые в расписание изменения, сообщает Интерфакс.

Читайте также: Маршруты наземного транспорта изменятся в районе Щукино с 6 марта

транспортпоездМЖД
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Даниэла Рицци
Даниэла Рицци

Путешествию «Из Венеции в Москву» поможет кино

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Невозможно власть только хвалить

Павел Данилин
Павел Данилин

Ненавидишь свою страну — уезжай отсюда

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте