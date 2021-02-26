Еще 30 малых вокзалов МЖД планируют оцифровать в 2021 году

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В 2021 году планируется оцифровать 30 малых вокзалов Московской железной дороги. Об этом рассказали в пресс-службе МЖД.

За 2020 год автоматизированная система удаленного управления появилась на 26 вокзалах МЖД. Большая часть оцифрованных вокзалов, 15 объектов, находится в Брянской области. Еще 11 подобных вокзалов находятся в Тульской области, десять — в Орловской и восемь — в Рязанской.

— С помощью автоматизированной системы осуществляется управление всеми жизнеобеспечивающими функциями вокзала: видеонаблюдением и дистанционной связью с пассажиром, громкоговорящим оповещением, контролем входных групп, температурным режимом, освещением, пожарной и охранной автоматикой, информационным табло с расписанием движения поездов, — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что мониторингом и управлением процессами занимаются в диспетчерском центре.

Процесс перевода собираются начать 1 марта 2021 года. На оцифрованных малых вокзалах также можно будет получить консультацию по аудиосвязи или узнать вносимые в расписание изменения, сообщает Интерфакс.

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