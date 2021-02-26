Общее собрание членов РУСАДА утвердило продление полномочий Буханова

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Общее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) утвердило продление полномочий исполняющего обязанности генерального директора Михаила Буханова с 1 марта до даты назначения нового главы организации. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили на сайте РУСАДА.

Срок полномочий Буханова не должен превышать шести месяцев с даты принятия решения. Дата завершения конкурса на замещение должности генерального директора РУСАДА остается прежней — 31 марта 2021 года.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

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