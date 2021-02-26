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Прокуратура оценит действия Ростехнадзора после обрушения на норильской фабрике
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Прокуратура оценит действия Ростехнадзора после обрушения на норильской фабрике

Анастасия Волоснова

Происшествия

Прокуратура оценит действия представителей Ростехнадзора, которые должны были отслеживать соблюдение требований на Норильской обогатительной фабрике, где произошло обрушение. Об этом рассказал заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

По его словам, нарушения на объекте выявляли еще в 2017 году.

— Обогатительная фабрика, на которой обрушилась крыша, и опять — трагедия, которая повлекла за собой человеческие жертвы... Представитель Ростехнадзора видел эту проблему, в 2017-м он внес предписание, и до 2021-го это предписание не было реализовано. Вопрос: а почему он не был принципиален в рамках реализации своих установленных законом полномочий? — отметил Демешин.

Он добавил, что действия лиц, которые «не соблюли устранение нарушений закона» будут оценены со стороны прокуратуры. Демешин поставил задачу: дать их деятельности уголовно-правовую оценку, сообщает РИА Новости.

Обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло в ночь на субботу, 20 февраля, во время ремонтных работ по усилению конструкций. Площадь обрушения составила порядка тысячи квадратных метров. В результате инцидента погибли три человека.

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