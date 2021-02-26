Сергею Тихановскому продлили срок содержания под стражей

Фото: instagram/stranadlyazhizni

Белорусский блогер Сергей Тихановский останется под арестом до конца апреля. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили в правозащитном центре «Весна».

Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты Белоруссии, но не смог этого сделать, так как был задержан в конце мая. Блогеру предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти», сообщает ТАСС.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

Читайте также: Тихановская заявила, что белорусская оппозиция «потеряла улицы»