Число ДТП в состоянии опьянения снизилось на 65 процентов в январе 2021 года в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В январе количество ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 65 процентов по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В 2021 году зафиксировано 18 подобных аварий, в 2020 году их количество достигало 52. Число раненых в авариях, совершенных в состоянии опьянения, снизилось на 71 процент.

Фото: Telegram-канал Дептранса Москвы

По данным ведомства, на дорогах столицы наблюдалось также снижение других видов аварий. Число ДТП с участием такси снизилось на 58 процентов, а число пострадавших — на 61 процент.

Количество ДТП с участием машин каршеринга уменьшилось на 62 процента, а количество раненых понизилось на 61 процент. Число аварий с участием велосипедистов и число пострадавших в данных ДТП понизилось на 50 процентов.

Кроме того, в Москве стали реже происходить аварии, в которых могли пострадать дети. В 2021 году в столице произошло 21 ДТП с участием детей, что на 53 процента ниже уровня прошлого года. Число детей, раненных в результате аварии, снизилось на 55 процентов.

Фото: Telegram-канал Дептранса Москвы

Всего в январе произошло 450 аварий с пострадавшими, в которых погибли 18 человек и был ранен 521 человек.

Отмечается, что число аварий из-за превышения скорости почти не уменьшилось. В 2021 году в подобных ДТП погибли девять человек, еще 87 человек пострадали.

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