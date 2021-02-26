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Эксперт оценил идею о новом льготном кредитовании бизнеса
Фото: Pexels / Andrea Piacquadio

Эксперт оценил идею о новом льготном кредитовании бизнеса

Елена Фролова

Экономика

Президент России Владимир Путин поддержал новую программу по льготному кредитованию бизнеса, который пострадал во время пандемии коронавирусной инфекции. О том, что не все компании смогли пережить кризис, а тем, кому это удалось, приходится испытывать трудности, в эфире ОТР рассказал сопредседатель «Партии роста» Александр Хуруджи.

По его словам, «выжить» удалось тем, кто лучше подготовлен в части IT-решений, имел онлайн-магазины и изучал предлагаемые государством возможности выхода. Помимо этого, он добавил, что пока недостаточно существующих мер поддержки.

— Если бы была простая, понятная, долгосрочная программа по налогам, которая бы позволяла встать на ноги микробизнесу, а малому и среднему — фактически прогнозировать свои расходы, желательно на десятилетия, и то же самое было бы с нашими естественными монополиями, постоянно увеличивающими стоимость электроэнергии, воды и тепла, то мы бы с вами, наверное, смогли оживить экономику. И, соответственно, люди бы немножко лучше жили, — отметил эксперт.

При этом он уточнил, что некоторые предприятия во время пандемии сумели переориентироваться: начали производить маски, антисептики и различные актуальные средства защиты и гигиены. По мнению Александра Хуруджи, чем крупнее компания, тем ей тяжелее быть гибкой.

— По факту у нас самыми гибкими все-таки оказались индивидуальные предприниматели, которые показали, что они могут быстро меняться, — объяснил эксперт.

Во время пандемии резко снизилась покупательская способность, что привело к сокращению спроса. Александр Хуруджи советует бизнесменам активнее выходить на международные рынки, а не замыкаться на падающем спросе внутри страны.

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бизнеспандемияльготное кредитование
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