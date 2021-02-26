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Поезда между Москвой и Санкт-Петербургом будут ходить по новому графику 11–28 мая
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Поезда между Москвой и Санкт-Петербургом будут ходить по новому графику 11–28 мая

Анастасия Волоснова

Транспорт

Расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс» между Москвой и Санкт-Петербургом изменят в период с 11 по 28 мая из-за железнодорожных работ. Об этом сообщается на сайте ОЖД.

Уточняется, что на участке будут модернизировать инфраструктуру Октябрьской железной дороги.

— В связи с производством работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на перегоне Клин — Решетниково и станции Боровенка ОЖД внесены изменения в расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс», курсирующих в период с 11 по 28 мая 2021 года, — говорится на сайте.

Поезда «Сапсан» № 765 из Санкт-Петербурга в Москву и № 766 из Москвы в Санкт-Петербург будут отменены с 11 по 23 мая.

Время отправления и прибытия других поездов «Сапсан» и «Невский экспресс» между Москвой и Санкт-Петербургом также может измениться. Новый график будет действовать с 11 по 28 мая.

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