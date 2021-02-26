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Автоэксперты обсудили предстоящую реформу системы техосмотра
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Автоэксперты обсудили предстоящую реформу системы техосмотра

Елена Фролова

Общество

Неоднозначную реакцию экспертов вызвала реформа системы техосмотра. Многие из них опасались роста взяточничества. На этом акцентировали внимание автоэксперты в эфире НСН.

Так, председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин отметил, что главная проблема техосмотра заключается в отсутствии ответственности проводящих его компаний за итоги проведенной работы. Это означает, что водитель останется виноватым, даже если он прошел техосмотр.

В свою очередь автоэксперт Олег Осипов добавил, что техосмотр не имеет отношения к безопасности на дорогах. В качестве примера он привел статистику ГИБДД, согласно которой из-за технического состояния машин происходит около четырех процентов аварий, а из-за состояния дорог — 20 процентов.

Тем временем депутат Госдумы Вячеслав Лысаков считает, что техосмотр для легковых авто в личной собственности лучше вообще отменить. Его нужно проводить только для грузо- и пассажироперевозчиков.

— Это вопрос жизни многих людей. А рядовым автовладельцам нужно повысить ответственность за состояние транспортного средства, — добавил Вячеслав Лысаков.

Ранее стало известно о том, что срок вступления в силу нового порядка техосмотра автомобилей переносится с 1 марта на 1 октября. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам и ведомствам к указанному сроку подготовить запуск системы без сбоев.

Читайте также: МВД России обозначило требования к автомобилям при техосмотре

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