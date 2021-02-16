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МВД России обозначило требования к автомобилям при техосмотре
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

МВД России обозначило требования к автомобилям при техосмотре

Юлия Курганова

Общество

В Министерстве внутренних дел РФ обозначили требования к безопасности транспортного средства при прохождении технического осмотра. Об этом сказано в новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

В документе говорится, что автовладельцы не смогут пройти техосмотр, если в их машинах затруднен поворот рулевого колеса, нарушена герметичность трубопроводов или подтекает тормозная жидкость. Также специалисты проверяют суммарный люфт в рулевом управлении, целостность лобового стекла, стояночный тормоз и наличие ремней безопасности.

Автобусы должны быть оснащены тахографом или устройством регистрации режима труда и отдыха водителей.

Кроме того, не получится пройти техосмотр, если у автомобиля не работают стеклоочистители и стеклоомыватели, нарушена целостность световых приборов, отсутствует хотя бы один болт для крепления дисков и ободьев колес, передает ТАСС.

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