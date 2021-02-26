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Закончилось голосование за кандидатов в состав Совета предпринимателей Москвы
Фото: freepik.com

Закончилось голосование за кандидатов в состав Совета предпринимателей Москвы

Анастасия Чанцева

Город

Голосование за кандидатов в состав совета предпринимателей завершилось в столице. Сообщество будет действовать при департаменте предпринимательства и инновационного развития и штабе по защите бизнеса Москвы.

— Мы видим значительный интерес к новой структуре. Голосование продолжалось неделю, и за это время поступило свыше 430 тысяч голосов. Важно отметить, что предприниматели и представители экспертного сообщества будут не только формировать решения по ключевым для бизнеса вопросам, будь то обсуждение мер поддержки, включение в основной перечень новых выставок, участие в которых компенсирует правительство Москвы, или принимать участие в обсуждении предпринимательской премии «Прорыв года», — рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он добавил, что в состав совета вошли бизнесмены с большим опытом. В рамках молодежного клуба Business Update они смогут стать наставниками для новичков в своей отрасли.

Всего будет создана 21 рабочая группа в сфере торговли и услуг, промышленности, креативных индустрий, финансового сектора, социального бизнеса и других направлений, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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