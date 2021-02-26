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Подтопление образовалось на подъездах к аэропорту Шереметьево
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Подтопление образовалось на подъездах к аэропорту Шереметьево

Анастасия Чанцева

Город
Россия, Московская область, городской округ Химки, Лобненское шоссе Карта всех событий

Подтопление образовалось из-за активного таяния снега на подъездах к аэропорту Шереметьево.

— На пересечении улицы Авиационной и Лобненского шоссе, на Старошереметьевском шоссе движение значительно затруднено, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дороги и транспорт МО».

В данный момент аварийные службы ликвидируют подтопление. Водителям рекомендуют ограничить поездки на личных автомобилях и пользоваться по возможности аэроэкспрессами для поездки в аэропорт.

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автомобилиШереметьево подтопление
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