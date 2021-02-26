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Глава ВОЗ призвал увеличить производство вакцины от COVID-19 в мире
Фото: twitter.com/UNGeneva

Глава ВОЗ призвал увеличить производство вакцины от COVID-19 в мире

Кирилл Николаев

В мире

Мировое сообщество должно предпринять меры для увеличения производства вакцины от коронавирусной инфекции в мире. Об этом в пятницу, 26 февраля, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, для решения этого вопроса могут быть использованы такие инструменты, как передача технологий и лицензий. Кроме того, Гебрейесус прокомментировал деятельность международного механизма доступа к вакцинам COVAX. Он назвал большим прогрессом начало поставок препаратов по этой программе.

— Нам нужно ускорить поставки и распределение вакцин от COVID-19, — приводит слова Гебрейесуса ТАСС.

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