Глава ВОЗ призвал увеличить производство вакцины от COVID-19 в мире

Фото: twitter.com/UNGeneva

Мировое сообщество должно предпринять меры для увеличения производства вакцины от коронавирусной инфекции в мире. Об этом в пятницу, 26 февраля, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, для решения этого вопроса могут быть использованы такие инструменты, как передача технологий и лицензий. Кроме того, Гебрейесус прокомментировал деятельность международного механизма доступа к вакцинам COVAX. Он назвал большим прогрессом начало поставок препаратов по этой программе.

— Нам нужно ускорить поставки и распределение вакцин от COVID-19, — приводит слова Гебрейесуса ТАСС.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: РФ выразила готовность к сотрудничеству с Испанией в производстве вакцины от COVID-19