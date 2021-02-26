РФ выразила готовность к сотрудничеству с Испанией в производстве вакцины от COVID-19

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия выразила готовность сотрудничать с Испанией в области производства вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщил вице-премьер России Александр Новак по итогам межправительственной комиссии с Испанией по торгово-экономическому сотрудничеству.

По его словам, также Россия и Испания готовы проводить совместные исследования по борьбе с коронавирусом. Новак отметил, что Испания является важным партнером РФ.

— Москва и Мадрид демонстрируют высокий уровень взаимопонимания по ключевым вопросам, — цитирует Новака ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц обсудили вопрос поставок вакцины «Спутник V» в Австрию.

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