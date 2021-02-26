Следователи начали проверку после сюжета о мошенничестве в отношении москвички

Фото: СК РФ

Следователи начали проверку после телевизионного сюжета о мошенничестве коммерческой организации в отношении пожилой жительницы Москвы.

— Следственными органами главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве по информации, поступившей от журналиста одной из новостных программ федерального телеканала, о возможном совершении мошеннических действий в отношении пожилой женщины организована доследственная проверка, — сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Юлия Иванова.

Пенсионерка обратилась за бесплатной юридической помощью в некую фирму в центре Москвы. Сотрудники компании ввели пострадавшую в заблуждение, а затем она передала им 576 тысяч рублей, но юридические услуги не были оказаны.

Во время проверки данной компании следователям удалось частично вернуть москвичке деньги. Сотрудники организации заверили, что вернут оставшуюся сумму в ближайшее время. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Москве.

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