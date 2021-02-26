Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Следователи начали проверку после сюжета о мошенничестве в отношении москвички
Фото: СК РФ

Следователи начали проверку после сюжета о мошенничестве в отношении москвички

Анастасия Чанцева

Происшествия

Следователи начали проверку после телевизионного сюжета о мошенничестве коммерческой организации в отношении пожилой жительницы Москвы.

— Следственными органами главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве по информации, поступившей от журналиста одной из новостных программ федерального телеканала, о возможном совершении мошеннических действий в отношении пожилой женщины организована доследственная проверка, — сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Юлия Иванова.

Пенсионерка обратилась за бесплатной юридической помощью в некую фирму в центре Москвы. Сотрудники компании ввели пострадавшую в заблуждение, а затем она передала им 576 тысяч рублей, но юридические услуги не были оказаны.

Во время проверки данной компании следователям удалось частично вернуть москвичке деньги. Сотрудники организации заверили, что вернут оставшуюся сумму в ближайшее время. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Москве.

Читайте также: Басманный суд продлил срок ареста двух генералов МВД

пенсионерыСледственный комитет РФмошенничество
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Даниэла Рицци
Даниэла Рицци

Путешествию «Из Венеции в Москву» поможет кино

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Все мнения
О проекте