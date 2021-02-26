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Военный суд признал виновным в присвоении и растрате бывшего офицера
Фото: Пресс-служба ФСБ Москвы и Московской области

Военный суд признал виновным в присвоении и растрате бывшего офицера

Кирилл Николаев

Происшествия

Наро-Фоминский гарнизонный военный суд признал виновным бывшего офицера в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение и растрата». Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили в пресс-службе ФСБ России по Москве и Московской области.

По данным следствия, в июле 2019 года мужчина похитил 10 комплектов экипировки «Ратник» и 56 бронежилетов. С помощью еще одного гражданина он реализовал украденное неустановленному лицу за 385 000 рублей. Ущерб Министерству обороны Российской Федерации составил более 11 миллионов рублей. Хищение экипировки могло отразиться на боевой готовности подразделений и повлечь гибель военнослужащих при выполнении боевой задачи.

Военный суд признал виновным в присвоении и растрате бывшего офицераФото: Пресс-служба ФСБ Москвы и Московской области

В результате бывший военнослужащий приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Видео: Пресс-служба ФСБ Москвы и Московской области

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