Росгвардейцы спасли у телецентра «Останкино» мужчину, на котором горела одежда
Сотрудники Росгвардии спасли мужчину, который получил ожоги у здания телецентра «Останкино» на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пятницу, 26 февраля, в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу.
Росгвардейцы заметили мужчину, на котором горела одежда. Уже через несколько секунд они оказались рядом с ним и начали его тушить.
— На помощь к своим коллегамипришли и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, обеспечивавшие безопасность телецентра «Останкино», — рассказали в ведомстве.
Общими усилиями им удалось быстро погасить пламя. Пострадавшего передали врачам скорой помощи.
По предварительной информации, молодого человека зовут Вадим Ш. Он может страдать расстройством психики, передает РЕН ТВ.
Читайте также: Прокуратура проведет проверку из-за получения младенцем ожогов в столичном кафе