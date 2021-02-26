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Росгвардейцы спасли у телецентра «Останкино» мужчину, на котором горела одежда
Фото: rosgvard.ru

Росгвардейцы спасли у телецентра «Останкино» мужчину, на котором горела одежда

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, улица Академика Королёва, 12 Карта всех событий

Сотрудники Росгвардии спасли мужчину, который получил ожоги у здания телецентра «Останкино» на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пятницу, 26 февраля, в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу.

Росгвардейцы заметили мужчину, на котором горела одежда. Уже через несколько секунд они оказались рядом с ним и начали его тушить.

— На помощь к своим коллегамипришли и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, обеспечивавшие безопасность телецентра «Останкино», — рассказали в ведомстве.

Общими усилиями им удалось быстро погасить пламя. Пострадавшего передали врачам скорой помощи.

По предварительной информации, молодого человека зовут Вадим Ш. Он может страдать расстройством психики, передает РЕН ТВ.

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Росгвардиямужчина получил ожогиМосква
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