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Николь Кидман ударили по лицу во время посещения оперы
Николь Кидман вызвала полицию после инцидента / Фото: instagram.com/nicolekidman/

Николь Кидман ударили по лицу во время посещения оперы

Юлия Курганова

Звезды

Музыкант Кит Урбан рассказал, как голливудскую актрису Николь Кидман ударили по лицу во время посещения Сиднейской оперы.

Кантри-певец сообщил, что после выступления артистов они вместе с супругой начали хлопать в ладоши.

— Я оглянулся и увидел, что несколько человек встали, и подумал: «О, я тоже встаю». А потом мужчина позади меня просто ударил Ник по лицу программой спектакля, — рассказал Урбан.

Он добавил, что данный инцидент его расстроил. Будучи мужем актрисы, он хотел защитить ее, но понимал, что нужно проявить сдержанность. По словам музыканта, мужчина ударил Кидман из-за того, что она громко хлопала после спектакля.

Отмечается, что инцидент случился в январе. После перепалки между артисткой и одним из посетителей в оперу вызвали полицейских, сообщает издание The Independent.

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