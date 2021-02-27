НАТО дала высокую оценку российским зенитным комплексам «Панцирь»

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Объединенный центр передового опыта воздушных сил Североатлантического альянса, возглавляемый командующим ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяном, назвал в своем отчете российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» идеальным средством борьбы с военными беспилотными летательными аппаратами.

— «Панцирь-С1» идеально подходит для борьбы со всем диапазоном малых и тактических военных беспилотников, а также позволяет закрыть существующий в регулярных частях ПВО пробел между спецсистемами противодействия крупногабаритным БПЛА и комплексами противодействия мини-дронам, — цитирует документ РИА Новости.

Согласно документу, НАТО намерено в первую очередь устранять такие угрозы перед тем, как начать операцию.

В качестве иллюстрации в докладе приведена интенсивная операция Турции по радиоэлектронному подавлению одного активного сирийского «Панциря» в Идлибе в рамках операции «Весенний щит». Согласно отчету, турецкая сторона видела в «Панцире» мощную угрозу для беспилотной авиации, которая выполняла задачи по поддержке с воздуха наземных сил.

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