«Очень молодо выглядите!»: певица Жасмин поразила поклонников откровенным фото

Фото: instagram.com/jasmin/

Известная певица Жасмин опубликовала на своей страничке в Instagram откровенное фото. Она предстала перед подписчиками в белом кружевном костюме.

На снимке звезда придерживает рукой расстегнутый пиджак, демонстрируя глубокое декольте.

— Если в женщине от природы есть огонь, потушить его не сможет никакая сила! — написала Жасмин в публикации.

Поклонников не оставил равнодушным такой смелый образ певицы, и они написали много комментариев под фотографией.

«Я вас здесь не узнала»; «Вау, какая!»; «Вы здесь совсем другая. Очень молодо выглядите!»; «Очень красивая фотография, Жасмин»; «Вы просто бомба», — написали фанаты звезды.

Ранее певица ответила на вопрос своей подписчицы о том, где ее супруг Илан Шор. Мужа певицы несколько лет назад обвинили в хищении крупной суммы. Пара состоит в браке уже десять лет.

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