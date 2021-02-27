«Такой прикольный!»: Максим Фадеев показал, как выглядел в 30 лет

Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в своем Instagram-аккаунте архивное фото. На снимке он сидит за барабанной установкой.

— Думал, на скольких инструментах я играю? Начал считать и понял, что на многих! Каждый инструмент как новый язык, это очень увлекает меня, — написал Фадеев в публикации.

Поклонники звезды поинтересовались, сколько ему лет на фотографии. Продюсер ответил, что ему там 31 год, а сейчас 52.

Некоторые подписчики не узнали продюсера, другие же оставили под публикацией положительные комментарии.

«Думала, кто-то из друзей»; «Такой прикольный!»; «Очень большой души человек»; «Талантливый и не перестающий удивлять Максим»; «Вы крутой», — написали они.

Ранее появились сообщения, что Максим Фадеев может подать в суд на известного диетолога Алексея Ковалькова, который раскритиковал систему похудения продюсера. В частности, врач заявил, что Фадеев сидел на вредных диетах и сделал липосакцию. Фадеев рассказал, что сбросил вес по своему ощущению и интуиции, а также на основании накопленных знаний о медицине. Продюсер заявил, что ждет извинений от Ковалькова.

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