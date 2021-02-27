В России за сутки выявили 11 534 новых случая коронавируса

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В России за последние сутки выявили 11 534 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Новые случаи коронавируса зафиксированы в 85 регионах. Из них 11,6 процента не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в стране полностью вылечились от коронавируса 16 022 пациента, скончались 439 человек.

Больше всего пациентов с коронавирусом зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области — 1825, 951 и 558 соответственно.

В России за все время выявили 4 234 720 случаев COVID-19. Умерло от инфекции 85 743 пациента, вылечились 3 799 406 человек.

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