Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
В России за сутки выявили 11 534 новых случая коронавируса
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В России за сутки выявили 11 534 новых случая коронавируса

Юлия Ямпольская

Здоровье

В России за последние сутки выявили 11 534 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Новые случаи коронавируса зафиксированы в 85 регионах. Из них 11,6 процента не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в стране полностью вылечились от коронавируса 16 022 пациента, скончались 439 человек.

Больше всего пациентов с коронавирусом зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области — 1825, 951 и 558 соответственно.

В России за все время выявили 4 234 720 случаев COVID-19. Умерло от инфекции 85 743 пациента, вылечились 3 799 406 человек.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Лекарство от тяжелой формы коронавируса может появиться до конца года

Россиякоронавирусданные по коронавирусу
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Все мнения
О проекте