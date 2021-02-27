Лекарство от тяжелой формы коронавируса может появиться до конца года

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Лекарство, позволяющее излечивать тяжелую форму коронавируса, должно пройти полный цикл исследований до конца года. Об этом сообщил создатель экспериментального препарата профессор Арбар Надир.

Уточняется, что первый этап испытаний показал высокую эффективность лекарства в тель-авивской клинике «Ихилов». В рамках этапа препарат получили 30 больных с тяжелой формой коронавирусной инфекции. В результате у них снизилось воспаление и заметно улучшились показатели дыхания. Уже через несколько дней пациенты смогли выписаться из больницы.

— Если пациент нуждается в ИВЛ, это уже поздно. Нужно уметь предотвратить это, распознать заранее. Посмотрите, это лекарство мы надеемся выпускать в будущем в виде обычного спрея. И пользоваться дома, — цитирует профессора РИА Новости.

Создатель препарата отметил, что производство не потребует особых затрат и распространить лекарство по миру можно будет в течение нескольких месяцев. Он заверил, что препарат не должен иметь побочных эффектов.

По словам Надира, лекарство воздействует на иммунную систему и позволяет снять его чрезмерную реакцию при COVID-19, которая и приводит к ухудшению состояния.

В ближайшее время будет проведен второй этап исследований. В рамках него 50 пациентов получат препарат, еще 50 — плацебо.

Третий этап исследований предусматривает участие в нем нескольких сотен пациентов.

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