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Эпидемиолог заявила, что COVID-19 станет сезонным в ближайшие год-два
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Эпидемиолог заявила, что COVID-19 станет сезонным в ближайшие год-два

Юлия Курганова

Здоровье

Коронавирус может стать сезонной болезнью в течение ближайших года-двух, эти черты у инфекции проявляются уже сейчас. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

— Возможно, это произойдет в течение ближайших 1-2 лет, уже сейчас черты сезонной инфекции у COVID-19 начинают проявляться. Об этом, например, мог свидетельствовать существенный подъем заболеваемости осенью 2020, — пояснила она.

Специалист напомнила, что подъем заболеваемости сезонными респираторными инфекциями обычно наблюдается осенью и весной. Поэтому теоретически подъемы заболеваемости коронавирусом также могут наблюдаться в эти времена года.

Также она добавила, что COVID-19 легче всего распространяется при высокой влажности и температуре, соответствующей переходному времени года, передает ТАСС.

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