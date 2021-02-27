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«Кислота обжигала желудок»: шеф-повар Малаховский рассказал, как поборол гастрит
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

«Кислота обжигала желудок»: шеф-повар Малаховский рассказал, как поборол гастрит

Василий Плиткин

Общество

Шеф-повар Сергей Малаховский рассказал «Вечерней Москве», почему его коллеги часто болеют гастритом и как он сам справился с этим недугом.

— «Горячее» время работы у нас приходится на утро, когда необходимо успеть приготовить все заготовки к бизнес-ланчу. И про еду в такие моменты просто забываешь, — сказал Малаховский. — Нет даже времени выпить стакан чая. Представляете, сколько желудочного сока находится в организме повара до первого приема пищи? Даже если человек не склонен к гастриту, со временем он чувствует, как соляная кислота обжигает стенки его желудка. Да и питаемся мы тоже неправильно. Едим что придется: бутерброды или то, что осталось после обеда. Все это только способствует развитию болезни.

Первые неприятные симптомы гастрита у повара появляются уже после пяти–шести лет работы, утверждает Малаховский. Во многом, это зависит от наследственности. Собеседник «ВМ» признается, что болезненные проявления гастрита у него начались после десяти лет стажа. Это и ощущения изжоги, и рефлюкс по ночам. Долго время шеф-повара спасали таблетки. Пока он не решил более системно подойти к этому вопросу.

— Я просто начал хорошо завтракать. Ем кашу по утрам, пью подкисленную воду. Перешел на интервальное питание. Ем все, что хочу, но по чуть-чуть, шесть раз в день, порции размером с кулак. Очень важно не переедать. Теперь о лекарственных препаратах и не вспоминаю, чувствую себя хорошо, — говорит Малаховский.

Ранее шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев заявил, что две главные профессиональные проблемы поваров — гастрит и варикоз. Ресторатор сам страдал этими заболеваниями. Они сподвигли его на похудение на 30 килограммов.

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