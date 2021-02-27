Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Леди Гаге вернули похищенных собак
Фото: Официальный Instagram-аккаунт Леди Гаги

Леди Гаге вернули похищенных собак

Анастасия Колоскова

Звезды

Французские бульдоги, которые были похищены у американской певицы Леди Гаги, нашлись. Об этом сообщила полиция Лос-Анджелеса.

Уточняется, что в полицейский участок собак привела неизвестная женщина. Питомцы по кличке Густав и Куиджи были переданы представителю артистки, сообщает Рен ТВ.

Ранее сообщалось, что среду, 24 февраля, двое неизвестных выстрелили в помощника звезды, который выгуливал ее бульдогов, и выкрали псов, скрывшись с места преступления.

Певица предложила 500 тысяч долларов за нахождение ее двух любимцев.

Читайте также: «Такой прикольный!»: Максим Фадеев показал, как выглядел в 30 лет

Леди Гагасобакипохищение
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Все мнения
О проекте