Леди Гаге вернули похищенных собак

Фото: Официальный Instagram-аккаунт Леди Гаги

Французские бульдоги, которые были похищены у американской певицы Леди Гаги, нашлись. Об этом сообщила полиция Лос-Анджелеса.

Уточняется, что в полицейский участок собак привела неизвестная женщина. Питомцы по кличке Густав и Куиджи были переданы представителю артистки, сообщает Рен ТВ.

Ранее сообщалось, что среду, 24 февраля, двое неизвестных выстрелили в помощника звезды, который выгуливал ее бульдогов, и выкрали псов, скрывшись с места преступления.

Певица предложила 500 тысяч долларов за нахождение ее двух любимцев.

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