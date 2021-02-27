Евросоюз окажет поддержку гражданскому обществу Черногории

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Европейский союз собирается оказать поддержку развитию гражданского общества в Черногории по программе укрепления процесса интеграции республики. С описанием тендера, в котором говорится, что Брюссель на эти цели готов выделить до 800 тысяч евро, ознакомился RT.

— Одной из главнейших задач данного тендера является укрепление в Черногории представительных демократий и процесса интеграции с ЕС путем предоставления гражданскому обществу возможностей для активного участия в принятии решений, а также стимулирования благоприятной правовой и финансовой среды для гражданского общества, — говорится в документе.

Уточняется, что на реализацию данных целей ЕС выделит несколько грантов. В конкурсе предлагается принять участие некоммерческим организациям или гражданским сообществам, учрежденным на территориях республики, Евросоюза или ряда других стран.

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