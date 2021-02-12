Еврокомиссия выделит деньги на развитие гражданского общества в Киргизии

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Европейская комиссия планирует выделить до одного миллиона евро на развитие гражданского общества в Киргизии. Данный шаг будет сделан по программе поддержки Европейского инструмента содействия демократии и правам человека. Об этом говорится в описании тендера, с которым ознакомился RT.

— Важнейшими целями данного конкурса заявок являются поддержка и расширение возможностей гражданского общества в вопросах защиты и продвижения демократии, прав человека и основных свобод, — говорится в документе.

По планам, получатели грантов будут работать в сферах, направленных на расширение прав и возможностей молодежи, а также на повышение уровня медиаграмотности граждан. Обратят внимание и на людей, которые занимаются развитием свободы самовыражения с помощью свободного потока информации и противодействием разжиганию ненависти в СМИ.

Уточняется, что общий бюджет инициативы равен одному миллиону евро. Размер одного гранта может составить от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

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