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Стали известны причины снижения числа выданных кредитных карт в России
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Стали известны причины снижения числа выданных кредитных карт в России

Юлия Ямпольская

Финансы

Банки РФ ужесточили одобрение кредитных карт в январе до многолетнего минимума. Положительный ответ дали только по 28 процентам заявок, в результате количество выданных карт сократилось вдвое. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Отмечается, что граждане, которые получили одобрение от банка, забирают карты рекордными темпами. По данным компании, в январе 2021 года количество выданных карт сократилось на 45 процентов по сравнению с декабрем 2020 года и на 17 процентов по сравнению с январем минувшего года — до 578 тысяч кредиток.

— Снижение выдачи кредитных карт в январе обусловлено двумя основными факторами: в первую очередь сезонностью, а во вторую — консервативными подходами кредиторов, — цитирует генерального директора компании Олега Лагуткина РИА Новости.

По его словам, в январе 2020 года выдачи карт снизились на 35 процентов, а дополнительные 10 процентных пунктов снижения в январе 2021 года объясняются меньшим уровнем одобрений — в целом одобрили 28 заявок на кредитные карты. Кроме того, в компании отметили, что показатель по одобрению кредиток в январе является минимальным уровнем за несколько лет.

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