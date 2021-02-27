Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мужчина с ножом напал на москвича возле магазина на юге столицы
Фото: nekrasovka.mos.ru

Мужчина с ножом напал на москвича возле магазина на юге столицы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Липецкая улица, 7к1 Карта всех событий

Мужчина ранил ножом жителя столицы на юге Москвы. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что инцидент произошел возле магазина по адресу улица Липецкая, дом 7, корпус 1. В результате конфликта злоумышленник причинил пострадавшему ножевые ранения и скрылся. Москвича госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Читайте также: Следствие возбудило дело против мужчины, зарезавшего прохожего в Москве

уголовное делоножевое ранениеМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Все мнения
О проекте