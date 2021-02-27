Мужчина с ножом напал на москвича возле магазина на юге столицы

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Россия, Москва, Липецкая улица, 7к1 Карта всех событий

Мужчина ранил ножом жителя столицы на юге Москвы. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что инцидент произошел возле магазина по адресу улица Липецкая, дом 7, корпус 1. В результате конфликта злоумышленник причинил пострадавшему ножевые ранения и скрылся. Москвича госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

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