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Названа лучшая валюта для сбережений весной 2021 года
Фото: Pixabay/NikolayFrolochkin

Названа лучшая валюта для сбережений весной 2021 года

Юлия Ямпольская

Финансы

Лучшей валютой для сбережений весной 2021 года будет доллар. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По его словам, валюты страны Европы, а также развивающихся и сырьевых экономик могут потерять в цене к доллару.

— Потенциал роста фаворитов 2020 года, в последние месяцы ставших аутсайдерами, в первую очередь, не входящих в зону евро валют европейских стран, — на горизонте 6–12 месяцев является ограниченным, а риски снижения к доллару высокими, — цитирует эксперта РИА Новости.

То же самое можно сказать о многих развивающихся и сырьевых валютах, вышедших в этом году в лидеры.

Специалист добавил, что валюты сами по себе имеют относительно низкую волатильность, что необходимо для выполнения ими функций средств платежа и сбережения.

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