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Врачи на борту самолета Москва — Новокузнецк спасли пассажирку с эпилепсией
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Врачи на борту самолета Москва — Новокузнецк спасли пассажирку с эпилепсией

Анастасия Колоскова

Происшествия

На борту самолета, следовавшего из Москвы в Новокузнецк, случился приступ эпилепсии у одной из пассажирок. Ей смог оказать помощь находившийся на борту врач Николай Клюев, который работает с нижнекамской хоккейной командой «Реактор».

Уточняется, что инцидент случился за час до приземления, когда большинство пассажиров спали. Клюев рассказал, что услышал, что кому-то нужна помощь врача. На призыв откликнулись сразу трое медиков.

— Мы втроем приступили к помощи. В это время командир экипажа даже рассматривал вариант экстренной посадки самолета, — цитирует врача ФАН.

Специалисты смогли купировать приступ за 15 минут и вернуть пассажирку в стабильное состояние. Экстренная посадка судна не потребовалась.

После успешного приземления в Новокузнецке девушка была передана бригаде скорой помощи.

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