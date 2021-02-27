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«Метастазы в голове»: Юдашкин впервые откровенно рассказал о борьбе с раком
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Метастазы в голове»: Юдашкин впервые откровенно рассказал о борьбе с раком

Юлия Ямпольская

Звезды

Дизайнер Валентин Юдашкин впервые рассказал о своей болезни. По его словам, он уже несколько лет борется с онкологией, пишет StarHit.

Так, модельер сообщил, что пять лет назад начал чувствовать сильные головные боли. Он каждый год проверял состояние своего здоровья в Лос-Анджелесе, но именно в 2016 году пропустил визит в больницу. Боли усиливались, дизайнеру рекомендовали обратиться в Центр имени Бурденко. Обследования КТ и МРТ показали, что у него рак.

— Вначале был рак почки — он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Видимо, это произошло за год, — рассказал Юдашкин.

Родственники модельера спокойно приняли новость о его болезни, дизайнер продолжал работать. После курса лечения он постоянно занимается здоровьем. По его словам, самое тяжелое — идти на обследование снова.

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болезньракВалентин Юдашкин
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