Маршрут автобуса № м5 в центре Москве временно изменили из-за пожара

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Россия, Москва, Пятницкое шоссе, 6к1 Карта всех событий

В связи с возгоранием квартиры в центре Москвы временно изменили маршрут автобуса № м5. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

— Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — добавили в пресс-службе ведомства.

Задымление было зафиксировано по адресу улица Пятницкая, дом 6, корпус 1, на втором этаже. Площадь пожара составляет 12 квадратных метров.

Сотрудники ГИБДД перекрыли движение в районе происшествия. Транспорт перенаправили на Большой Овчинниковский переулок .

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