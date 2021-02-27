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США расследуют деятельность вышедшей из «Северного потока — 2» компании
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

США расследуют деятельность вышедшей из «Северного потока — 2» компании

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

В США проводят расследование в отношении американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает Reuters.

По данным агентства, комиссия заинтересовалась деятельностью компании в декабре 2020 года. Расследование касается сотрудничества организации с проектами, которые попали под санкции США.

Кроме того, стало известно, что комиссия уже получила нужные документы. В Baker Hughes также инициировали проверку по вопросу соблюдения санкционного законодательства страны.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

Читайте также: В Германии назвали четыре варианта будущего для «Северного потока — 2»

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