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«Ставят сотрясение»: бывшая жена Епифанцева рассказала о последствиях драки в баре
Фото: instagram/vladimirepifantsev69

«Ставят сотрясение»: бывшая жена Епифанцева рассказала о последствиях драки в баре

Никита Абрамов

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Бывшая жена актера Владимира Епифанцева, актриса Анастасия Веденская рассказала о своем состоянии после драки в одном из баров Санкт-Петербурга, а также о последствиях инцидента.

— Дальше кровь, боль, шок, я ощупываю лоб и вытаскиваю из него осколки. Сегодня была у невролога. Ставят сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Вчера правой стороны лица, можно сказать, вообще не было, глаз не открывался. Сегодня открылся. Полчерепа онемело, с той стороны, где зашивали. Видимо, мышцы сшили, и поэтому нет чувствительности. Болит голова, — рассказала актриса.

Веденская отметила, что от госпитализации она отказалась, чтобы не оставлять надолго своих детей. Врачи предложили ей соблюдать постельный режим в течение двух недель, пишет Sobesednik.ru.

Напомним, в ночь на 11 февраля в одном из питерских баров после премьеры фильма «Дочь тьмы» собралась компания, в которой были актриса Анастасия Веденская и режиссер Ростислав Мусаев. В какой-то момент между сидящей за столиком женщиной и Веденской произошла перепалка, в результате которой актриса получила травму лица. Позже в заведение зашел бывший супруг Анастасии Владимир Епифанцев и набросился на режиссера с кулаками.

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