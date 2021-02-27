Движение в центре столицы восстановили после пожара

/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Пятницкая улица, 6/1с1 Карта всех событий

Движение в центре Москвы восстановили после пожара в жилом доме. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Задымление было зафиксировано по адресу улица Пятницкая, дом 6, корпус 1, на втором этаже. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали пожар.

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