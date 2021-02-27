Глава Росгвардии Золотов поздравил Большунова с победой на чемпионате мира

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил росгвардейца Александра Большунова с победой на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком городе Оберстдорф.

— Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов направил поздравление инструктору спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии лейтенанту Александру Большунову, который выиграл золото скиатлона на Чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Ему удалось преодолеть первую дистанцию за один час 11 минут и 33,9 секунды.

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