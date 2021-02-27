Международный союз биатлонистов удивился обращению СБР в CAS

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Международный союз биатлонистов (IBU) удивлен обращением Союза биатлонистов России (СБР) в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом в субботу, 27 февраля, сообщил президент IBU Олле Далин.

— Мы удивлены решением СБР подать апелляцию в CAS. Мы очень открыто общались с СБР по поводу реализации решения CAS. Мы также проверили, что все соответствует решению CAS, — цитирует Далина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что СБР решил обратиться в CAS в связи с чрезмерными ограничениями со стороны IBU во время чемпионата мира в словенской Поклюке.

Команда РФ из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) участвовала в чемпионате мира в словенской Поклюке под флагом СБР, а как гимн использовался бы гимн IBU.

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