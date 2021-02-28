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Эндокринолог перечислила самые безопасные сахарозаменители
Фото: pexels.com / Nick Demou

Эндокринолог перечислила самые безопасные сахарозаменители

Юлия Курганова

Здоровье

Чрезмерное употребление сахара негативно сказывается на здоровье, поэтому многие люди задумываются об использовании заменителей этого продукта. О самых безопасных вариантах рассказала врач-эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Она посоветовала остановиться на таких заменителях сахара, как эритрит, стевия или сукралоза. Первые два из них — натуральные.

— Стевия в 300 раз слаще, чем сахар, поэтому буквально две капли на стакан воды или кофе — и получается очень сладко, некалорийно и без всякого влияния на углеводный обмен, — сообщила врач в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что некоторые потребители относят к недостаткам стевии горьковатый травяной привкус, поэтому был разработан подсластитель стевиозид. Его изготавливают из того же сырья, что и стевию, но в нем нет горечи.

В отличие от эритрита и стевии, сукралоза является искусственным продуктом, но он совершенно безвреден.

Также эндокринолог объяснила, насколько газированные напитки с пониженной калорийностью могут быть безопасной альтернативой традиционным аналогам за счет уменьшенного количества сахара. Она рассказала, что в Америке проводилось исследование, в ходе которого разным группам участников в течение полугода каждый день давали литр воды, обычную Coca-Cola, Coca-Cola Light или литр молока. Результаты показали, что Coca-Cola Light не менее вредна, чем обычный напиток.

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