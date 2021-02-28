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Льдина с несколькими десятками рыбаков оторвалась на Сахалине
Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Льдина с несколькими десятками рыбаков оторвалась на Сахалине

Юлия Курганова

Происшествия

На Сахалине около 26 рыбаков оказались отрезаны от берега из-за трещины во льду. Инцидент случился в районе села Мальково Корсаковского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Сахалинской области в воскресенье, 28 февраля.

Уточняется, что в результате отжимного ветра образовалась трещина в четырех километрах от берега, шириной до 30-40 сантиметров. В результате отрезанными от берега оказались около 26 рыбаков.

На помощь рыбакам-любителям МЧС направило восемь спасателей, лодки, снегоходы и катер на воздушной подушке. Ведутся спасательные работы, сообщает ТАСС.

Читайте также: Операция по спасению застрявших на льдине восьми рыбаков проходит в Охотском море

Сахалинспасение рыбаковспасатели МЧС
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