Льдина с несколькими десятками рыбаков оторвалась на Сахалине

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На Сахалине около 26 рыбаков оказались отрезаны от берега из-за трещины во льду. Инцидент случился в районе села Мальково Корсаковского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Сахалинской области в воскресенье, 28 февраля.

Уточняется, что в результате отжимного ветра образовалась трещина в четырех километрах от берега, шириной до 30-40 сантиметров. В результате отрезанными от берега оказались около 26 рыбаков.

На помощь рыбакам-любителям МЧС направило восемь спасателей, лодки, снегоходы и катер на воздушной подушке. Ведутся спасательные работы, сообщает ТАСС.

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