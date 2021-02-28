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Мужчина в медицинской маске ограбил аптеку на юго-востоке Москвы
Фото: moscow-live

Мужчина в медицинской маске ограбил аптеку на юго-востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия

Неизвестный мужчина в медицинской маске ограбил аптеку в районе Некрасовка на юго-востоке столицы. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел вечером в субботу в аптеке по улице Ухтомского Ополчения, 5. Зашедший в помещение мужчина в медицинской маске стал угрожать ножом работающему фармацевту, затем похитил из кассы выручку и скрылся. Уточняется, что добычей грабителя стали 12 тысяч рублей.

Сотрудники полиции в связи в ограблением проводят проверку. Им предстоит установить личность предполагаемого преступника.

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