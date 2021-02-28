«Стеснялась звезд»: Хилькевич призналась в необычной фобии

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Актриса Анна Хилькевич рассказала подписчикам в соцсетях о своем самом большом страхе, который ей удалось побороть. По словам артистки, она «жутко стеснялась звезд».

Хилькевич отметила, что не могла никому признаться в своей необычной фобии. О ней не знали даже мама и муж артистки.

— Каждый раз, когда я пересекалась с высокорейтинговым артистом меня скрючивал страх изнутри, — написала звезда «Универа» на своей странице в Instagram.

Актриса призналась, что боялась на их фоне казаться «менее красивой, не такой обаятельной, позже — не такой популярной».

По словам Хилькевич, страх прошел в один день, когда она осознала собственную ценность и почувствовала любовь к себе. После этого она перестала себя с кем-то сравнивать и «стала самой собой».

Подписчики актрисы поддержали ее в комментариях.

«Здорово, что вы не пытаетесь быть кем-то и не боитесь быть собой, это действительно круто!»; «Аня, вы молодец!»; «Для этого даже есть термин — «синдром самозванца». У многих он имеется, но здорово, что вы с ним справились», — написали они под постом.

Ранее Хилькевич призналась, что мечтает о приемном ребенке.

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