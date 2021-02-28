Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Стеснялась звезд»: Хилькевич призналась в необычной фобии
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

«Стеснялась звезд»: Хилькевич призналась в необычной фобии

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса Анна Хилькевич рассказала подписчикам в соцсетях о своем самом большом страхе, который ей удалось побороть. По словам артистки, она «жутко стеснялась звезд».

Хилькевич отметила, что не могла никому признаться в своей необычной фобии. О ней не знали даже мама и муж артистки.

— Каждый раз, когда я пересекалась с высокорейтинговым артистом меня скрючивал страх изнутри, — написала звезда «Универа» на своей странице в Instagram.

Актриса призналась, что боялась на их фоне казаться «менее красивой, не такой обаятельной, позже — не такой популярной».

По словам Хилькевич, страх прошел в один день, когда она осознала собственную ценность и почувствовала любовь к себе. После этого она перестала себя с кем-то сравнивать и «стала самой собой».

Подписчики актрисы поддержали ее в комментариях.

«Здорово, что вы не пытаетесь быть кем-то и не боитесь быть собой, это действительно круто!»; «Аня, вы молодец!»; «Для этого даже есть термин — «синдром самозванца». У многих он имеется, но здорово, что вы с ним справились», — написали они под постом.

Ранее Хилькевич призналась, что мечтает о приемном ребенке.

Читайте также: «Каждый год необходимо проверять состояние»: Самойлова рассказала о предстоящей пластике

фобииАнна Хилькевичактриса
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Все мнения
О проекте