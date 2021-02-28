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Павильон «Макет Москвы» вновь откроют для экскурсий
Фото: stroi.mos.ru / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Павильон «Макет Москвы» вновь откроют для экскурсий

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйстваКарта всех событий

В павильоне «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ вновь возобновятся бесплатные групповые экскурсии, записаться на которые можно с 1 марта. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Так, посетителей павильона ждут интерактивные лекции, которые будут проходить в сопровождении световых и звуковых эффектов.

— Например, памятники, о которых идет речь, подсвечивают на макете, а на экране демонстрируют тематические ролики и исторические документы. Кроме того, для показа шоу «Времена года» и «Москва Булгакова» используют новое техническое оборудование. Благодаря ему создается эффект полета видеокартинки над макетом, — цитирует Сергея Левкина официальный сайт мэра Москвы.

У посетителей павильона также появится возможность узнать об истории создания самого макета и планах развития столицы.

Глава департамента уточнил, что «Макет Москвы» в 2020 году посетили около 175 тысяч человек, для которых провели более 400 экскурсий.

В условиях пандемии на данный момент в павильоне могут находиться не более 80 человек. Сергей Левкин уточнил, что при проведении экскурсий будут соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические меры безопасности.

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