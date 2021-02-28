Действующий порядок техосмотра в России продлили до октября

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Действующий в России порядок техосмотра продлен до 1 октября 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщила пресс-служба кабмина России.

Таким образом, автовладельцы и представители профильного бизнеса получат дополнительное время, чтобы подготовиться к новым правилам техосмотра.

Постановление предполагает, что срок действия диагностических карт, истекающий в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, будет автоматически продлен до начала октября. Это избавит автомобилистов от необходимости в данное время проходить техосмотр, отмечается в сообщении.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что новый порядок техосмотра в стране, который должен был вступить в силу с 1 марта 2021 года, нужно отложить из-за пандемии. Он попросил министерства и ведомства сделать все необходимое, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев.

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