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За сутки в России выявили 11 359 новых случаев коронавируса
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За сутки в России выявили 11 359 новых случаев коронавируса

Анастасия Колоскова

Общество

За последние 24 часа выявлено 11 359 новых случаев COVID-19 в 84 регионах России. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что 11,3 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в России выявили 11 359 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Так, за сутки в стране скончались 379 человек с коронавирусом. Удалось излечиться от болезни 12 391 человеку.

Наибольшее число пациентов с коронавирусом выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области — 1737, 939 и 617 соответственно.

В России за все время пандемии выявили 4 246 079 случаев коронавируса. Всего от COVID-19 в стране скончались 86 122 человека, полностью выздоровели — 3 811 797 человек.

За сутки в России выявили 11 359 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

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