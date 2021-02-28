Доктор Мясников рассказал, как правильно готовиться к анализу крови

Фото: Youtube / О самом главном

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как правильно готовиться к анализу крови.

Он посоветовал обязательно уточнять, стоит ли приходить голодным или нет на сдачу анализа крови, так как не всегда есть в этом необходимость.

Также телеведущий порекомендовал обязательно сообщить врачу о препаратах, которые принимаются на данный момент. Отдельно доктор отметил необходимость полностью отказаться от алкоголя за некоторое время до сдачи анализа.

В эфире телеканала «Россия 1» Мясников уточнил, что не нужно пытаться понять результаты анализа самостоятельно, а стоит их показать специалисту.

Читайте также: Врач объяснил, как можно получить обморожение при плюсовой температуре