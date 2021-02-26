Врач объяснил, как можно получить обморожение при плюсовой температуре

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что чаще всего люди получают обморожение при температуре ноль градусов или чуть выше. По его словам, если человек выходит на прогулку в холодное время года, ему не стоит кутаться, надевая больше двух–трех слоев одежды. В противном случае он потеет, раздевается и его может продуть.

— Это опасно и будет уже переохлаждение. При какой температуре чаще всего бывает обморожение? Ноль градусов! Мы знаем обморожение и «окопные ноги» при плюсовой температуре (разновидность отморожения, суть которого заключается в поражении ступней ног из-за продолжительного воздействия на них холода и сырости при вынужденной малоподвижности — прим. «ВМ»). Более того, во время войны во Вьетнаме американские солдаты имели проблемы, схожие с обморожением, когда долго находились по пояс в теплой тропической воде. Одежда должна быть правильной, — пояснил Мясников.

Переохлаждение возникает, если температура тела падает ниже 35 градусов, повышенная влажность и сильный ветер увеличивают темп потери организмом тепла.

Он посоветовал не пить алкоголь на морозе, потому что это не поможет согреться. Нельзя дышать ртом, чтобы не обжечь и не высушить бронхи и ротовую полость. Дышать надо носом, чтобы греть поступающий воздух и увлажнять его.

— Если ты идешь гулять на морозе, ничего лучше шмата сала нет, — подытожил врач.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: «Проверено на себе»: врач объяснил, как быстрее всего остановить кровь при порезе пальца