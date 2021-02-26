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«Проверено на себе»: врач объяснил, как быстрее всего остановить кровь при порезе пальца
Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-NC-SA 4.0

«Проверено на себе»: врач объяснил, как быстрее всего остановить кровь при порезе пальца

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников объяснил, как быстрее всего остановить кровотечение. Он напомнил, что венозная кровь темного цвета, артериальная — красного. При ранении артерии кровь не течет, а брызжет.

— Даже мелкие ранения могут привести к смерти. Если ты повредил крупную артерию, жить осталось несколько минут. Это серьезно. Артериальное кровотечение нужно остановить наложением жгута выше раны, чтобы кровь перестала идти. Важно помнить, что больше двух часов жгут на одном месте держать нельзя: может произойти паралич конечности, — пояснил Мясников.

Врач отметил, что чаще всего люди режут пальцы. Это бытовая травма. Есть способ быстрее всего остановить кровь.

— Что мы обычно делаем? Промываем рану и бинтуем. Самый простой совет: если ты порезал палец — просто подними руку вверх и держи. Через несколько секунд кровь даже из сильного пореза перестанет течь. Проверено на себе многократно. Потом палец можно бинтовать, чтобы бинт не сползал, — отметил врач.

Видео опубликовано на YouTube.

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