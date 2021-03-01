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Астролог рассказала, чего ждать от первой недели марта
Фото: Pixabay / herwigclaeys0

Астролог рассказала, чего ждать от первой недели марта

Татьяна Плотникова

Общество

Астролог Алена Никольская рассказала, чего следует ожидать всем представителям астрологического круга в первую неделю марта.

По словам Никольской, следует обратить внимание на то, что Венера в конце февраля перешла в знак Рыб — то есть в весеннем знаке Венера находится в состоянии очень мягком, легком, эмоциональном и глубинном. В этот период самое время мечтать, влюбляться, заниматься творчеством и улучшать отношения с другими людьми.

Также Марс переходит в Близнецы, вследствие чего усилится тяга к общению, к коммуникациям, к движениям, все начнет развиваться стремительно, однако несколько неустойчиво.

— Мы будем быстро загораться и переключаться. Поэтому если вам важно доводить дело до конца — имейте это ввиду, — подчеркнула астролог.

Первые три дня марта будут особенно значимы для тех, чья профессия или хобби связаны с работой руками: художники, мастера маникюра, кондитеры или швеи. Этим людям рекомендуется подвести итоги своей деятельности или пересмотреть цены за свои услуги.

Кроме того, март — самое благоприятное время для любви и легкости, цитирует Никольскую «Пятый канал».

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